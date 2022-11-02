穩房市 中國央行：鼓勵銀行執行保交樓專項借款

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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國人民銀行（央行）行長易綱今天表示，中國經濟面臨下行壓力，整體仍是復甦態勢；房地產關聯上、下游行業，鼓勵銀行以保交樓專項借款支持已售住房建設交付。

易綱2日在香港金融管理局主辦國際金融領袖投資峰會上作出上述表示；人民銀行官方網站刊發訪談實錄。

對於中國經濟形勢，易綱表示，目前面臨一些挑戰和下行壓力，整體仍是延續恢復發展態勢。第3季經濟成長率3.9%，較第2季上升3.5個百分點，充分展現中國經濟韌性。他說，中國經濟的潛在成長率將保持在合理區間。

中國房地產市場吹寒風，易綱指出，房地產業關聯許多上、下游行業，市場區域特徵明顯、差異很大，所以各個城市政府在穩定當地房地產市場中發揮重要作用。

他說，人民銀行支持房地產業健康發展，降低個人住房貸款利率和首付比率外，鼓勵銀行透過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求；房地產銷售和貸款投放近期已有改善。

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在貨幣政策方面，易綱說，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度，今年以來持續保持流動性合理充裕，推動降低社會融資成本。人民幣匯率實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣調節、有管理的浮動匯率制度，人民幣對一籃子貨幣相對穩定，對美元貶值，但對其他主要貨幣有所升值。

關於金融業實現20大報告提出的「制度型開放」，易綱強調，將會持續推進改革開放，穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，積極參與國際金融合作與治理，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，加強產權尤其是知識產權保護，提升金融市場投資信心。（編輯：唐佩君）1111102