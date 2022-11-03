上海嚴防疫情 森林公園緊急閉園

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（中央社記者李雅雯上海3日電）上海市COVID-19疫情單日增加本土確診病例1例、本土無症狀感染者2名。上海共青森林公園宣布，由於疫情防控需要，3日起臨時閉園2天。

上海市政府官方帳號「上海發布」3日發布疫情概況。2日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、本土無症狀感染者2名，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例2例、境外移入無症狀感染者20名。

官方說明，這名本土確診病例居住於浦東新區，其為10月31日報告的本土確診病例密切接觸者。這名病例在隔離管控期間核酸檢測結果異常，經過疾控中心複核結果為陽性；結合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

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官方指出，另外2名本土無症狀感染者同為先前報告確診病例的密切接觸者，同在隔離管控期間被發現。2例境外移入確診病例已轉到醫療機構，追蹤同航班密切接觸者2人；20名境外移入無症狀感染者均已轉至定點醫療機構醫學觀察，同步追蹤同航班密切接觸者323人，均已落實集中隔離觀察。

上海共青森林公園緊急宣布，由於疫情防控需要，3日起臨時閉園2天，恢復開放時間另行通知。（編輯：唐佩君）1111103