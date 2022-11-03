中國大學紛設社團模擬政協 體驗全過程人民民主

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（中央社記者邱國強北京3日電）中共20大過後，部分中國大學院校為響應總書記習近平主張的「全過程人民民主」，近來紛紛成立或改組學生社團，模擬政協運作方式，讓學生深化「全過程人民民主」的理解和認同。

習近平2019年11月2日視察上海市長寧區虹橋街道基層立法聯繫點時，首度主張「人民民主是一種全過程的民主」；2021年7月1日中共百年黨慶講話，他正式提出要發展「全過程人民民主」。

在中共20大報告中，習近平提出「中國式現代化」的本質要求，是「堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展『全過程人民民主』」等，將「全過程人民民主」納入「中國式現代化」的要項。

根據共青團今年5月發布的「模擬政協學生社團工作指引」，要求全國在2025年底前，在「不少於50%」的大學院校建立「模擬政協」的學生社團。目的是引導學生「深刻感悟中國特色社會主義制度優勢，深化對全過程人民民主的理解和認同，提升政治素養，增強制度自信」。

中共20大後，在大學校園社團模擬政協運作的腳步明顯加快。鳳凰網報導，天津大學「模擬聯合國協會」日前轉型重組，更名為天津大學「學生模擬政協協會」，主要活動分為模擬政協提案、學術沙龍、沙盤推演3個部分。

報導指出，此舉是讓學生體驗人民政協的組織形式、議事規則、協商方式，引導學生「深刻感悟中國特色社會主義制度優勢，深化對全過程人民民主的理解和認同」。

此外，雲南民族大學則在10月28日成立「模擬政協協會」，透過模擬政協提案活動，引導學生「在實踐中感悟中國特色社會主義制度優勢」，增強「四個自信」。

不久，山東聊城職業技術學院也在10月31日成立「模擬政協協會」，由現場與會的學生委員模擬政協委員，舉手表決通過議案；而河南工業職業技術學院的城市建設學院也在新成立的「模擬政協」徵求「提案」。

除前述「全過程人民民主」外，中共20大報告還提出，「新時代新征程」要大力發展「社會主義先進文化」，加強理想信念教育。並堅定「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」等「四個自信」。（編輯：吳柏緯）1111103