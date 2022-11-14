美國晶片管控發力 中芯國際Q3營收升但低於預期

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（中央社台北14日電）中國最大晶片代工商中芯國際日前公告，公司第三季營收增長34.7%，但低於預期；中芯國際還向投資人發出警告，消費需求趨緩以及美國對晶片技術出口的管制可能繼續嚴重衝擊公司未來營收。

綜合路透社、美國之音中文網近日的報導，中芯國際第三季營收19.1億美元，雖比一年前的14.2億美元有所增長，但是低於19.4億美元的預期目標。

根據中芯國際提供的數據，公司第三季淨利潤增長54.1%，達到5.744億美元，而毛利則增長58.6%，達7.422億美元。

中芯國際高層表示，消費市場需求趨緩以及美國新的出口管制趨嚴將影響公司第四季營收。

中芯國際聯合首席執行官趙海軍在與投資人的一場電話會議中說，「根據初步的解讀，新的（管控）措施對我們的生產和運作有負面影響」，但現在就預告負面影響的具體大小可能還為時過早。

中芯國際10日發布的財報指出，由於受手機以及消費領域需求疲軟拖累，加上部分客戶需要時間解讀美國出口管制新規帶來的負面影響，第四季公司營收預計比第三季下跌13%至15%。

雖然如此，中芯國際仍決定將今年的增資擴產計畫由50億美元增加到66億美元。

趙海軍表示，美國對中國最新的出口管控措施對中芯國際的增資擴產計畫影響微乎其微，因為中芯國際新建的晶片工廠使用的都是美國新規管制之外的成熟技術。

中芯國際是中國半導體晶片行業中的「老大」。儘管獲得中國政府的支持和資助，但在製程上與台積電相比仍存在好幾個代差，而且也成為華盛頓限制北京在先進晶片技術上發展的重要目標。

美國政府祭出最新出口管制措施之前，中芯國際已被列入美國限制企業與之交往的實體清單中。

美國商業部上個月提出有史以來對中國晶片技術出口最為嚴厲的管制措施，未經特別許可，禁止向中國出口任何先進的晶片、製造晶片的技術和設備，並禁止晶片領域的美籍人才為中國效力。

路透社引述專家說，美國嚴厲的出口管制措施將嚴重阻礙中芯國際研發和生產先進晶片的雄心與計畫。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111114