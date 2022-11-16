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發改委：穩增長政策第4季顯效 但經濟恢復艱苦

2022/11/16 12:36
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（中央社台北16日電）中國國家發展改革委員會今天表示，穩經濟一攬子政策和接續措施將在第4季集中顯效，全年經濟增速有望增一步加快。但也坦承疫情不斷出現，第4季經濟恢復需艱苦努力。

陸媒「中新經緯」報導，發改委今天召開記者會，媒體提問如何判斷第4季經濟走勢，能否延續第3季持續恢復向好的態勢？下一步將如何鞏固經濟恢復情勢？

發展委發言人孟瑋回應，10月份中國經濟經受住了國內外多重超預期因素的影響，持續保持恢復態勢，全年經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。

孟瑋稱，數據顯示，10月份經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快見效，以及政策性開發性金融工具、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措將在第四季集中顯效，促進工業增長動力、投資信心繼續增強。

她表示，展望全年經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。但同時，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控依然嚴峻，特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，促進第4季經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

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但發改委強調，隨國務院聯防聯控機制發布優化疫情防控20條措施，指導各地更加科學精準做好疫情防控工作，將利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復。

國際貨幣基金（IMF）10月底時表示，在當局嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策影響，以及房地產業危機下，將中國2022年的經濟成長預測下修至3.2%，這是全球第2大經濟體中國約40年來最小幅度的擴張。（編輯：唐佩君/曹宇帆） 1111116

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