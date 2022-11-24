鄭州富士康爆抗爭 陸委會：清零增不可預測風險

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（中央社記者呂佳蓉台北24日電）鴻海集團旗下的富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。陸委會今天指出，中國大陸動態清零封控措施凸顯其投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，影響外商與台商投資意願。

大陸委員會副主委兼發言人邱垂正今天在陸委會例行記答覆媒體相關提問時說，日前富士康鄭州廠受到疫情封控的影響，爆發抗爭等事件，鴻海已於11月23日對外公開說明，對於暴力行為將持續與員工及中國大陸政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

邱垂正表示，有透過海基會了解，目前尚未接獲該公司請求協助的案件。

邱垂正並指出，中國大陸動態清零封控措施也凸顯了中國大陸投資經營環境惡化，不確定及不可預測的風險提高，將會影響外商跟台商的投資意願，政府相關機關將持續關切後續的發展，視情況提供必要的協助。

路透社23日引述社群網站上傳的影音報導，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。

鴻海23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。（編輯：楊昇儒）1111124