中國央行宣布12/5降準1碼

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（中央社台北25日電）中國人民銀行（央行）今天宣布，12月5日起降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（1碼）。分析認為，中國宏觀經濟面臨壓力之下，金融機構有必要加大支持力度。

中國國務院總理李克強22日於國務院常務會議釋放降準訊號後，中國央行官網今天發布，決定於2022年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。

中國上一次宣布降準是在今年4月，也是降準1碼。

央行有關負責人介紹，此次降準共計釋放長期資金約人民幣5000億元（約新台幣2兆1500億元）。此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.25個百分點。

有關負責人表示，此次降準的目的有三：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟一攬子政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約56億元，通過金融機構傳導可促進降低實體經濟綜合融資成本。

每日經濟新聞引述中信證券首席經濟學家明明表示，中國宏觀經濟面臨一定的下行壓力，第四季經濟運行對全年經濟十分重要。另外一方面，目前來看也需要進一步增強金融支持實體經濟的功能，考慮到當前銀行體系缺少中長期的流動性供給，因此央行實施降準。

陸媒中新經緯引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，降準有助於促進銀行信貸政策的更加寬鬆，尤其是在全國6大行支持房地產的大背景下，此次降準對於房地產領域的影響明顯較大，也有助於房地產開發、個人按揭貸款等領域的信貸支持。

招聯金融首席研究員董希淼表示，此次降準之後，中國金融機構加權平均存款準備金率為7.8%，還處於相對較高的水準。因此，未來降準還有一定空間。（編輯：張淑伶）1111125