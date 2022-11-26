黎智英若獲准聘英律師辯護 譚耀宗：人大應釋法

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（中央社台北26日電）壹傳媒創辦人黎智英聘請英國御用大律師代表抗辯，終審法院將於28日就律政司申請上訴頒布裁決。中國全國人大常委譚耀宗稱，容許外國大律師參與國安案件是絕不適合，如情況不能改變唯有由人大釋法。

綜合明報及香港電台報導，壹傳媒創辦人黎智英被控「港區國安法」下串謀勾結外國勢力等罪，高等法院早前批准英國御用大律師歐文（Tim Owen）代表黎智英抗辯，律政司反對，先後上訴至高等法院及上訴庭但敗訴，律政司再進一步上訴至終審法院。

終審法院25日開庭處理律政司的上訴許可申請。據報導，律政司一方指出，「港區國安法」性質獨特，牽涉中國大陸的社會及政治背景，而國家安全概念在各地有不同解讀，律師需要理解中國對國家安全的概念，海外律師若不熟悉中國大陸，難以協助法庭詮釋法律。

法官表示，涉及國安法的案件仍須依循普通法原則，應視乎每起案件考慮，不宜一刀切處理。終審法院延後到28日頒布裁決判辭。

全國人大常委譚耀宗26日出席活動後見記者時表示，絕對不應該也不適合由外國大律師參與涉及「港區國安法」的案件。

譚耀宗表示，有關做法有違立法原意，國安法制定的目的是維護國家安全，不讓人有機可乘或用各種方式危害國家安全、主權及發展利益。案件審訊過程有可能涉及國家機密或外部勢力的問題，不應該容許外國律師作為代理參與其中。

他指出，如果情況不能改變，在沒有辦法之下，唯有由人大常委會就有關問題釋法並調整，當人大常委會發現所制定的法例被錯誤理解甚或曲解，有責任說清楚立法原意。

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被問到案件的司法程序仍未完結，會否讓人感到向法院施壓，譚耀宗說，自己有參與有關立法工作，只表達自己的看法，他很明白人大常委當初的立法原意。法例用中文起草，英文只屬參考，由不懂中文的人、外國人參與涉及中國國家安全的案件是不合適。

對於國安法訂立時沒有列明不容許外籍律師參與，譚耀宗不認為是漏洞，他表示，國安法很重要，法官也要指定，沒有可能容許外國人介入有關案件。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1111126