中共官媒坦承核酸檢測亂象叢生 非重典不能止亂

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（中央社記者邱國強北京29日電）越來越多中國民眾質疑核酸檢測的必要性及準確性之際，人民日報今天發表文章指出，核酸檢測在「生逢其時」下亂象叢生，社會公眾反映強烈，已到了「非重典不能止亂」的時候。

這篇由人民日報旗下健康app發表的文章指出，核酸檢測結果是中國決定防疫措施最直接、最基礎、最關鍵的科學依據。疫情發生近3年來，從民眾到國家都為防疫作出「巨大犧牲」，付出了「無法估算的沉重代價」。

文章指出，核酸檢測為迅速阻斷病毒傳播，有效遏制疫情擴散，盡早實現早發現、早報告、早隔離、早治療的防控目標，至今仍發揮功不可沒的重要作用。但隨著疫情防控常態化，一批「生逢其時」的核酸檢測公司應運而生。在提供檢測的同時，此起彼伏的核酸檢測也「亂象叢生」。

這篇文章列舉了早在2021年1月，濟南醫檢業者在河北省隆堯縣核酸檢測時，對31萬餘人的樣本謊報檢測結果的案例。並指光是今年被查處的核酸檢測作假案件，至少已有十多起，且涉及上海、北京、石家莊、昆明等多個大小城市。

文章還提到，上述案例僅僅是核酸作假被官方公布確認的一部分。而山西朔州、陝西榆林等地也正在核查民眾反映強烈的核酸檢測亂象。

這篇文章直指，如此前赴後繼的核酸檢測公然造假，不僅增加疫情防控的阻力和難度，事實上也嚴重消減公眾對核酸檢測的公信力。

文章強調，一份虛假的核酸檢測報告，可能會引發疫情擴散，讓一輪又一輪的核酸檢測持續數月，甚至讓一個區縣甚至一個城市停擺；數以萬計無辜群眾因此「被靜默、被管控，生活工作遭遇重創」。

這篇文章最後說，核酸檢測亂象社會公眾反映強烈，已經「到了非重典不能止亂的時候了」。（編輯：曹宇帆）1111129