劉兆玄率團抵北京 擬會北京書記訪台積電南京廠

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（中央社記者邱國強北京30日電）率團訪問中國大陸的兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄29日抵達北京，將在隔離8天後陸續到北京及江蘇、福建參訪台企並會晤官員，包括參訪台積電南京廠及會晤北京市委書記尹力。

據了解，劉兆玄率領的訪問團成員共12人，其中包括峰會台方副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍等人，暫定12月21日返台。而這也是劉兆玄2021年接任台方理事長後，首次率團訪問中國大陸。

根據已知訊息，劉兆玄可望在12月7日解除隔離，將首先會見峰會陸方理事長郭金龍及其他副理事長；8日則計劃會見中國大陸國台辦主任劉結一，以及具有中共中央政治局委員身分的尹力；之後則計劃參訪中關村及北京經濟開發區包括台企在內等以科技業為主的企業，並進行座談。

此後，劉兆玄一行人將前往蘇州、南京等地參訪當地台企，其中包括台積電南京廠，並出席15日在南京舉行的「兩岸企業家峰會永久論壇會址」啟用儀式，隨後參加在當地舉行的創新發展研討會。

訪問團離開南京後將前往福州、漳州、廈門等地參訪台企，其中包括出席古雷台灣石化業的「煉化一體化」項目的商業運轉啟動，以及20日在廈門登場、屬此行壓軸的「2022兩岸企業家峰會年會」。一行人暫訂21日返台。（編輯：唐佩君）1111130