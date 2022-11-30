黎智英國安案 人道中國「香港人之夜」聲援自由

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美國的非營利組織人道中國30日在台北舉行「香港人之夜」，活動播映了The HongKonger影片。中央社記者呂佳蓉攝 111年11月30日

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（中央社記者呂佳蓉台北30日電）關注中國政治的非營利組織「人道中國」今天在台北舉辦「香港人之夜」，聲援香港蘋果日報創辦人黎智英與港蘋。人道中國主席周鋒鎖說，要為黎智英的自由吶喊。

人道中國30日在台北的左轉有書舉辦放映與座談活動。

周鋒鎖表示，「今天我們來到這裡因為香港人、因為黎智英，也因為自由」。作為一個有信仰的人，「我們值得了解他，關注他、為他的自由吶喊。」

周鋒鎖也介紹了人道中國舉辦的六四天安門展覽，展覽當中有許多香港蘋果日報對於六四的報導。

他說，六四一代的命運與香港緊緊聯繫在一起，當時發生天安門事件時，也有許多表示支持的香港人站出來。

2014年香港爆發雨傘運動，周鋒鎖當時也親歷香港傘運現場。

「我每天看到他（黎智英），很多時候他想在那裡作為一個普通人在帳篷裡，在那個時候也是非常艱難對峙後，雖然雨傘運動最後被清場，但他願意與普通人站在一起，面對同樣打擊，我非常感動」，周鋒鎖說。

今天活動放映「The HongKonger」影片，這部影片介紹了黎智英初來乍到香港，在香港創辦媒體，成為香港人並為香港而戰的歷程。

資深政經評論員林保華表示，1990年代與黎智英認識，六四以後黎智英投入創辦媒體，有人曾問他：「黎智英是生意人還是民主鬥士？」他說，從這些年表現來看，特別從反送中運動後，黎智英是民主鬥士。

民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民表示，黎智英這一系列訴訟對香港人十分陌生，但對中國人熟悉。最關鍵的是「未審先押」，從小罪開始判、接下來全部判，原本是中國的方式，現在卻在香港實行，這也代表香港法治淪亡。

前香港蘋果特約記者心語說，港蘋一直願意追求真相，在為港蘋工作期間從來沒有收到特別的指示與方向，也不會受到刪稿，是港蘋難能可貴的地方，很可惜它被消失。

黎智英及6位港蘋高層因違反港區國安法被捕，迄今已遭拘押超過一年，案件預定於12月1日開審，不過因反對黎智英聘請英國大律師為其辯護，港府向中國人大常委會申請釋憲，律政司擬向高等法院申請押後審訊7天。

明報報導，黎智英的代表律師表示，預料案件明日仍會開庭爭論押後事宜。（編輯：楊昇儒）1111130