中國官媒語調轉向 強調疫情病毒致病力低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海1日電）中國多地掀起COVID-19嚴苛防疫抗議聲浪，官媒談論防疫工作強硬語調有所趨緩，重點轉為強調病毒變異株致病力減弱、建議老年人盡速接種疫苗，呼應日前國務院聯防聯控機制要求。

人民日報1日刊載「封控管理要快封快解、應解盡解」一文，羅列優化防控20條措施問與答。該文開頭強調，這些問與答是由國務院聯防聯控機制有關專家解讀，包括病毒變異株毒力減弱、疫苗有較好預防重症效果等。

文章說明，國際和國內監測數據證實，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力明顯減弱；國外研究表明，Omicron變異株引起重症和死亡比率明顯低於原始株和其相關變異株。有基礎性疾病、高齡和未接種疫苗人群倘若感染Omicron變異株，仍有一定比率出現重症。

文章著重老年人盡快接種疫苗的重要性。文章提到，60歲以上老年人是感染後引發重症危險群體；有基礎性疾病患者，感染後引發重症風險更高。接種疫苗可以有效降低重症和死亡風險，建議符合接種條件的人群，特別是老年人盡快接種。現有疫苗對降低重症和死亡機率仍有較好效果。

文章回應封控帶來民眾焦慮情緒等問題。文章指出，近期群眾反映問題不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、一刀切，各地要根據檢測、疫調結果精準判定風險區域。封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

人民日報在11月份16度發出疫情防控相關文章，前15篇主軸圍繞動態清零不動搖；第16篇、11月30日所刊文章則轉為感性訴求，「14億多中國人民同呼吸、共命運，肩並肩、心連心，就沒有戰勝不了的風雨，就沒有克服不了的困難」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委召開座談會。她指出，黨中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發9版防控方案、20條優化措施，以應對疫情不確定性。

孫春蘭說，隨著Omicron病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，疫情防控面臨新形勢、新任務，防控政策持續優化，要加強全人群特別是老年人免疫接種、加快治療藥物和醫療資源準備。（編輯：吳柏緯）1111201