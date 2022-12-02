IMF總裁將訪北京 討論經濟及防疫問題

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（中央社台北2日電）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃1日表示，她與其他國際機構負責人下週將訪問北京，與中方領導人討論中國經濟、COVID-19防疫以及債務減免政策等議題。

路透社發自紐約的報導說，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，這將是我們首次與北京當局坐下來討論這些中國和世界共同面對的急迫性議題。

她表示，她打算討論如何加快中國這個全球最大的官方雙邊債權人，參與貧困和開發中國家債務減免的問題。

喬治艾娃說，希望中國意識到自身利益，努力防止開發中國家債務問題深化並蔓延成全球債務危機，這不僅會帶給借款國痛苦，也會對債權國、特別是中國產生負面影響。

此外，她說，中國的疫情封控以及龐大房地產行業的動盪導致中國明年的經濟成長預估回落到至3.2%，勉強高於全球平均水準，這是過去40年未曾有的情況。

她進一步表示，過去大約35%到40%的全球經濟成長來自中國的增長，但當前不是這樣，預計明年也不會如此。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111202