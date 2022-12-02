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江澤民離世 新華社：朱立倫、侯友宜表達哀悼

2022/12/2 14:08
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（中央社記者呂佳蓉台北2日電）中共前領導人江澤民11月30日離世。新華社報導，中國國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜等人以不同形式對「江澤民先生」逝世表達哀悼。

新華社1日一篇「港澳台各界沉痛悼念江澤民同志」的報導做上述表示。

報導指出：「江澤民同志逝世後，台灣各界人士表示悼念。中國國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜、新黨前主席郁慕明、台灣二十一世紀基金會董事長高育仁等以不同形式對江澤民先生逝世表達哀悼。」

報導也提及，在中國大陸的台灣民眾也對江澤民的逝世表示哀悼與追思。

例如，武漢市台資企業協會會長蕭永瑞、廣州市台資企業協會常務副會長陳啟安、廈門台商協會會長吳家瑩等表示：「聽聞江澤民先生逝世，深感沉痛，十分感念他為兩岸關係發展付出的心力和對台胞的關懷。」

報導指，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏說，追思江澤民的功績與貢獻，台商台胞應更加積極努力，把握新的歷史機遇，促進兩岸交流合作、融合發展，推進兩岸和平統一，來告慰江澤民。

96歲的前中共總書記、中國國家主席江澤民因為白血病合併多臟器功能衰竭，經搶救無效，11月30日中午12時13分在上海病逝。（編輯：曹宇帆）1111202

#江澤民
#朱立倫
#侯友宜
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