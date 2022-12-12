李翹楚獲荷蘭駐中國大使館頒人權獎 仍被關押中

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（中央社台北12日電）荷蘭駐中國大使館今年將表彰人權的大使館鬱金香獎頒發給李翹楚，表揚她在爭取勞工權力、促進性別平等和不畏強權等多方面的努力。李翹楚因涉嫌「顛覆國家政權」被捕已近2年。

每年在國際人權日之際，荷蘭駐不同國家使館會為人權維護者頒發大使館鬱金香獎，以表彰他們的勇氣和貢獻。

微博帳號「荷蘭駐華大使館」9日發布荷蘭駐中國大使賀偉民（Wim Geerts）署名給李翹楚的公開信，說明授獎的原因，並表示期待著能夠親手頒發大使館鬱金香獎給李翹楚的那一刻。

賀偉民在信中表示，李翹楚為人權奮鬥的精神鼓舞了許多人，包括：為爭取勞工權利努力、為被拆遷的人們伸出援手、為促進性別平等和反對性別暴力而進行抗爭、為那些不能為自己發聲的人採取聲援行動，以及不畏強權並始終追求正義和真相的精神，這些都激勵著大家。

信中還提到，作為一名人權維護者，往往面臨著巨大的個人風險，李翹楚以及其他人權維護者的勇氣激勵著更多人為人權發聲。

李翹楚生於1991年，北京市人，她曾在北京清華大學勞動人事學院從事研究助理工作，長期參與、關注和研究中國勞工、女權及民間維權等議題。

根據維權網，李翹楚曾參與為「低端人口」，被強拆和被驅趕的外來農民工的維權行動；曾介入996、MeToo等民間運動，聲援良心犯及其家屬。2020年武漢疫情爆發後，她參與志願活動，向環衛工人發放口罩，協助疫區孕婦自助互助，關注疫區缺乏預防性別暴力措施等問題。

報導說，因李翹楚長期深度參與公民社會活動，引起北京當局不滿，遭跟蹤監視等侵權騷擾。

李翹楚是公民運動推動者許志永的女友。2020年2月，許志永因發布勸習近平讓位的公開信在廣州被警方抓捕，李翹楚也隨後在北京被以涉嫌「煽動顛覆政權罪」指定地點監視居住，4個月後獲釋。

2021年2月6日，她又被北京市警方約談，隨後被移交至山東省臨沂市警方，被以涉嫌「顛覆國家政權罪」刑拘；3月15日，被山東省臨沂市檢察院以同罪名正式批捕。

今年3月，李翹楚代理律師收到檢方起訴書，其中列出李翹楚的「罪證」包括：與許志永是戀人關系，為許志永搭建個人部落格，宣揚顛覆國家政權思想，並以此認定李翹楚煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度，其行為應以煽動顛覆國家政權罪追究其刑事責任。

維權網報導，今年8月，律師指出，李翹楚被羈押在臨沂市看守所，處於中度憂鬱狀態。（編輯：張淑伶）1111212