蒲亭與習近平年底會談 商討2022情勢

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俄羅斯「新聞報」13日報導，總統蒲亭（左）和中國國家主席習近平（右）本月底將舉行會談，商討2022年情勢。圖為兩人9月在上海合作組織峰會交談。（Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via 路透社）

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）今天報導，總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平本月底將舉行會談，商討2022年情勢。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴新聞報，目前已知兩人會談的日期和議題，但稍後才會作出正式宣布。

培斯科夫也在媒體簡報會中表示，習近平和蒲亭「經常進行溝通」；他還說，「我們準備持續溝通。至於未來的接觸何時及如何進行，我們將及時通知各位。」

新聞報引述一名接近俄羅斯總統辦公廳的消息人士說法稱，蒲習會不可能面對面舉行，同時「會談細節正在擬定中」。

俄羅斯自2月出兵烏克蘭以來，已向中國進一步靠攏，並設法強化與非西方國家的政治、經濟和安全關係。（譯者：張佑之/核稿：施施）1111213