兩岸企業家峰會陸方永久會址 在南京啟用

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（中央社記者邱國強北京17日電）兩岸企業家峰會陸方永久會址今天在南京啟用。峰會台方理事長劉兆玄表示，永久會址啟用彰顯陸方對峰會和台商的重視和支持，期待這一會址能成為兩岸企業交流的重要新據點。

兩岸企業家峰會陸方永久會址在2019年奠基。根據規劃，這一會址啟用後，將作為兩岸企業家峰會由陸方舉辦年會時的固定會址。

峰會雙方今天各派代表赴江蘇省南京市出席永久會址啟用儀式，其中包括劉兆玄及峰會陸方理事長郭金龍、中共江蘇省委副書記鄧修明、南京市委書記韓立明，以及峰會台方副理事長陳瑞隆等約150人。

劉兆玄在致詞時表示，江蘇一直是台商在中國大陸投資高科技產業最密集、與台灣貿易交流最活絡的省份。像是台灣與蘇州產業合作，即成為兩岸產業「攜手合作、共謀發展的最佳典範」。

他說，兩岸企業家峰會永久會址正式啟用，彰顯中國大陸方面對兩岸企業家峰會和台商的高度重視和持續支持，期待永久會址未來能成為兩岸企業進行交流的重要新據點。

郭金龍則表示，永久會址的正式啟用，將為兩岸經貿交流合作注入新的信心，為峰會雙方交流交往提供更好的條件，也將為兩岸企業家在江蘇創新創業搭建新的平台。

他並稱，陸方將持續推動兩岸經貿交流合作走深走實，為推動兩岸經濟合作制度化，打造「兩岸共同市場」，為「壯大中華民族經濟」作出新的更大貢獻。

鄧修明也表示，江蘇省將全面貫徹「江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例」，持續優化涉台營商環境和發展環境，堅持「以通促融、以惠促融、以情促融」。

據中國大陸官方統計，江蘇省是中國31個省級行政區中，連續18年利用台資總量位居前列，累計批准台資項目逾3萬個，實際到帳台資870億美元。（編輯：楊昇儒）1111217