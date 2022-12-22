世貿裁定美國對港標籤措施違規 港府歡迎

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（中央社記者張謙香港22日電）美國自2020年底要求香港輸美產品標識為「中國產品」，世界貿易組織（ WHO）近日裁定美國違規，港府表示歡迎世貿的裁決。

港府昨晚表示，世貿爭端解決機構專家組已提交裁決報告，裁定美國對香港產品實施的產地來源標記規定不符合「關稅與貿易總協定1994」中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

商務及經濟發展局局長丘應樺說：「我們歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位。有關裁決再次證明，美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。」

他說：「美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖藉此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。」

他重申，根據基本法，香港是單獨的關稅地區，可以「中國香港」的名義參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。

在「反送中」運動及香港實施國安法之後，美國於 2020年11月起要求所有香港出口美國的產品來源地不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。

港府隨即透過雙邊和多邊管道投訴，世貿爭端解決機構去年初同意香港的請求，成立專家組審理有關爭端。

另外，中國外交部駐港公署發言人今早就此發表聲明，歡迎世貿的裁決。

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發言人指出，2020年以來，美方無視香港單獨關稅區地位，將其國內法律凌駕於國際規則和別國法律之上，單方面要求香港輸美產品修改原產地標記，企圖藉機詆毀「一國兩制」，是典型的強權政治和霸道邏輯。

發言人說，世貿的裁決充分證明，安全例外條款不是單邊主義、霸權主義的「護身符」；在以國際法為基礎的國際秩序中，強權並非真理，美國沒有「例外」。（編輯：周慧盈）1111222