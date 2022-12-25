中國疫情飆升 官媒卻稱加速釋放經濟活力

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（中央社台北25日電）中國多個城市正經歷疫情高峰，許多外媒批評防疫政策逆轉缺乏準備之際，官媒新華社今天發表評論，稱中國在「煙火氣」中加速釋放經濟活力，不提搶藥、缺藥、重症患者越來越多等混論情況。

這篇評論說，隨著各地「因時因勢優化疫情防控措施」，久違的「煙火氣」正在歸來。「按下『快進鍵』，在『煙火氣』中加速釋放經濟活力，有效推動經濟運行整體好轉，成為人們新期待。」

文章說，今年以來，中國經濟頂住壓力，前3季國內生產毛額年增3%，在上半年年增2.5%的基礎上，持續鞏固回升態勢。隨著各項政策效果持續顯現，明年經濟運行總體狀況前景可期。

文章說，要堅持更好統籌疫情防控和經濟社會發展，認真落實新階段疫情防控各項舉措。「特別是要全力保障好群眾的就醫用藥，重點抓好老年人和患基礎性疾病群體的防控，著力保健康、防重症。」

文章安撫中國民眾：全力恢復正常生產秩序，加快推動企業復工復產；尊重市場規律，持續釋放各類市場主體生產活力；加快重點項目投資進度、建設進度……各項舉措更實一些，經濟發展的底盤就會更穩一些；「一切都會越來越好」。

儘管這篇文章稱餐廳、電影院等陸續開放，企業復工復產，市井「煙火氣」正在回來，但美國紐約時報日前的報導稱，12月中旬的週末，中國城市的街道依然安靜，除了醫院以外。

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