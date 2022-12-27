梁萬年：COVID-19防疫措施調整不是放任不管

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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國務院聯防聯控機制宣布，COVID-19調整為「乙類乙管」，對於感染者不再實行隔離措施。中國疫情應對專家梁萬年說，調整為乙類乙管不是放任不管，後續防控措施會做出相應調整。

中國國家衛生健康委新冠疫情應對領導小組專家組長梁萬年於央視27日報導中作出上述表示。

中國國務院聯防聯控機制26日發布「關於對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管的總體方案」，強調現在已經具備將新型冠狀病毒感染由「乙類甲管」調整為乙類乙管的基本條件，2023年1月8日起實施。

梁萬年指出，分類管理一直是傳染病防控策略，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）早期被發現的時候，對其特性、病徵、健康威脅等不是太了解，由於來勢洶洶、突如其來，「所以國家把它定為乙類傳染病，實行甲類管理是非常正確的」。

他說，由於目前一些關鍵情況有了變化，綜合考慮各個方面因素後，同時為了更好地統籌疫情防控和社會經濟發展，從乙類甲管調整為乙類乙管的條件已經具備。

梁萬年強調，這種調整是一種依法科學有序的動態調整，不是完全放開不管，調整目的是更精準、更科學地防控疫情，更有效地利用相關資源平衡疫情防控和社會經濟發展，這次調整仍是秉持人民至上、生命至上理念。

他說，調整為乙類管理後，在感染者與密接人員隔離、疫區封鎖、交通衛生檢疫等防控措施上都會做出相應調整。

梁萬年認為，面對疫情要堅定信心，目前有些地方已經或者正在經歷疫情第一波高峰衝擊，「沒有出現大家比較害怕的大面積重症死亡這種情況」。

中國傳染病防治法將傳染病分為甲類、乙類和丙類，甲類傳染病為鼠疫、霍亂；COVID-19被列為乙類傳染病。甲類傳染病對於人體健康和生命安全危害特別嚴重，需要採取強制管理、強制隔離治療、強制衛生檢疫，以控制疫情蔓延。

中國國家衛健委在2020年1月20日發出公告，決定將COVID-19納入法定傳染病乙類，採取甲類傳染病的預防、控制措施。（編輯：曹宇帆）1111227