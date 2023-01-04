對台工作領導小組輪廓成形 分析：強化統戰與鬥爭

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）隨著中共20大後的人事調動，中共對台工作領導小組成員已然清晰，分析稱，三巨頭的習近平、王滬寧與王毅，特點為將強化統戰、熟稔對台；而宋濤將更無包袱扮演習近平鬥爭的角色。

中共中央對台工作領導小組（下稱：對台工作領導小組）是中共處理台灣問題的最高決策機構，向來由中共總書記擔任小組組長，全國政協主席擔任副組長，中共中央外事辦主任則任秘書長。

從中共20大後的常委排名慣例，王滬寧將任全國政協主席，擔任對台工作領導小組的副組長；剛公布的王毅已接任中共中央外事辦主任，預計將任對台工作領導小組秘書長。

在未來的對台工作上，習近平、王滬寧與王毅是最關鍵的三人。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華接受中央社訪問時指出，王滬寧已出現在去年12月全國台聯與台盟的會議上，也向兩岸企業家峰會年會致賀詞，代表已經主持對台工作。

以往預料是被喻為三朝國師的王滬寧會強化一國兩制台灣方案的理論建構，增進其內涵；但郭瑞華認為，對台部分應沒有太急迫，認為王滬寧會先建構統戰理論，加強統戰工作與論述，有一部分應也會包含對台統戰。

王滬寧預料也會接中央統一戰線工作領導小組組長。

有關王毅的角色，郭瑞華指出，王毅曾經擔任過國台辦主任，又在過去5年分管外事與台港澳工作，因此他是所有這幾任對台工作領導小組秘書長中，對台灣工作最為熟稔。

他認為，王毅在執行習近平對台工作上會滿上手，且主導性會比過去的都強。

對於前中共中央對外聯絡部長宋濤接棒國台辦主任，郭瑞華認為，宋濤具有2項優勢。其一，他與之前的國台辦主任都是外交系統出身，更為重要的是早年有福建工作的經歷，雖然難以知道他是否有跟台商打交道的經驗，但至少知道他與習近平有關，深獲習的信任。

第二，國台辦的政績常受內外環境影響，具高度政治敏感性，政績難以表現，以往在任者常抱有「有志難伸」的感覺。但宋濤已超齡，沒有升官壓力，預料他會擁有執行力，以及須觀察他如何扮演習近平鬥爭的角色。

中共中央對台工作領導小組的成員還包含，一名副總理、一名中央軍委副主席、中央辦公廳主任、中宣部長、統戰部長、國台辦主任、外交部長、國安部長和商務部長等人。

現大抵可確認中央統戰部部長石泰峰、國安部部長陳一新、外交部長秦剛、國台辦主任宋濤，以及取代劉鶴的何立峰（預料接國務院副總理、中央財經委員會辦公室主任）等人會是小組成員。

而軍方代表，郭瑞華則認為在張又俠與何衛東當中，又由何衛東本身在對台工作上的條件比張又俠好，前者比後者更為適任。但是，過去的慣例通常是中央軍委第一副主席為對台工作小組成員，現不太確定兩者會是由誰任小組成員。

至於其他對台工作領導小組成員，尚須相關職務陸續調動才會更為明朗。（編輯：陳沛冰）1120104