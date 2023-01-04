小寒如春分 中國多地暖到破紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

步入2023年，中國大部分地區氣溫反常持續升高。氣象單位4日預估，8日多地將暖到打破同期最高溫紀錄。圖為1月3日，武漢市迎來冬日暖陽，遊客到寶通寺觀賞銀杏樹。（中新社提供）中央社 112年1月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）步入2023年最寒冷的一月，中國大部分地區氣溫反常持續升高。雖然明天將進入「小寒」節氣，但氣象單位預估，中國大陸天氣反而會越來越暖，8日多地將暖到打破同期最高溫紀錄。

中國即將在5日進入小寒，也是氣溫最低的節氣，但今年小寒卻暖如春分。

據中國天氣網報導，步入2023年，中國冷空氣勢力弱，各地氣溫逐漸擺脫此前偏低的狀態，邁開升溫步伐。本週，大部地區升溫趨勢延續，最高氣溫的累計升幅會達到6至10度，部分地區升幅將超過10度。

報導指出，最高氣溫10度線將逐漸北抬到華北南部，最高氣溫20度上區域進而向北擴展到湖北、安徽的部分地區。

其中，西北地方東部、黃淮到江南多地將暖得如同常年3月甚至4月初；8日前後，內蒙古、寧夏、陝西、山西、甘肅、河南、湖北等地部分地區或打破同期氣溫最高紀錄。城市中，像是合肥8日18度，武漢8日21度，小寒暖如春分，其中武漢還可能會打破當地1月上旬的最暖紀錄。

升溫過程中，華北、黃淮等地部分地區霧和霾等低能見度天氣發展增多。中國中央氣象台預計，4日至5日，華北中南部、黃淮中西部、汾渭平原、江淮、江漢、江南西部等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾；華北南部、黃淮中西部和汾渭平原的部分地區有重度霾。

今天上午，山東西部、河南西北部和東南部、陝西關中、江蘇南部、四川盆地南部等地的部分地區有大霧，局部地區能見度不足200公尺。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120104