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貨車衝撞送殯隊伍 江西南昌重大交通意外17死

2023/1/8 12:42
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（中央社台北8日電）江西省南昌縣境內今天淩晨發生重大道路交通事故，當地村民按風俗淩晨步行送殯，結果一輛貨車突然衝入人群，導致17死22傷。

江西省南昌縣公安局交通管理大隊官方微博「南昌縣交警」發布通報，指1月8日0時49分許發生事故，地點位於南昌市南昌縣幽蘭鎮S517連接線桃嶺村路段。經核查，該事故已造成17人遇難，22人受傷，傷者已及時送醫院救治。事故原因正在調查。

陸媒「上游新聞」報導，這起事件發生在南昌縣幽蘭鎮幽蘭連接線公路，事發當時，當地村民按風俗淩晨步行送殯，一輛貨車突然衝入人群，導致較為嚴重傷亡。

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另極目新聞訪問一位傷者，指今日零時許他和妻子，還有其他60多名為其大伯出殯的親友正在連接線桃嶺村路段路邊行走，準備乘坐靈車前往當地殯儀館，送別伯父。當他們行走至一處紅綠燈時，一輛貨車突然從後方衝入隊伍，撞倒多人並一直向前行駛，直到撞上一百多米外的靈車才停下來。

這項重大交通事故在中國社群網路引起熱議，有網友認為又是疫情衍生的次生災害，因為可能是火葬場需要排隊，因此親朋好友只好先在路邊擺祭，很不幸還是逃不過劫難。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120108

#南昌縣
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