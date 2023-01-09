港媒：中國最高檢童建明預料出任司法部長

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（中央社台北9日電）港媒星島日報今天報導，中共中央委員、最高人民檢察院常務副檢察長童建明預料將擔任司法部長；而在中共20大「落選」中央委員的司法部長唐一軍預料退居二線，轉為江西省政協主席。

報導指出，全國「兩會」將於3月開幕，地方「兩會」也陸續開始，並且舉行換屆選舉。在中共20大落選中央委員的司法部長唐一軍名字出現在新一屆江西省政協委員名單，預料將接替姚增科擔任江西省政協主席。

江西省政協會議將於10日開幕，14日閉幕。

報導說，唐一軍由內閣部長轉為地方政協主席，情況相當罕見。有消息稱，61歲的唐一軍可能是身體因素，提早退居二線。

唐一軍是「浙系幹部」，在浙江工作長達40年，曾任寧波市長、寧波市委書記、浙江省委副書記，後來擔任遼寧省長，2020年擔任司法部部長，是第19屆中央候補委員，但在20大沒有成為中央委員。

報導又指，最高檢常務副檢察長童建明預料將擔任司法部長。59歲的童建明是浙江人，中國人民大學法律系刑法專業畢業，長期在最高檢工作，曾任最高檢辦公廳主任、發言人，後來調往河北擔任省檢察院檢察長、省委常委、秘書長，2018年重返最高檢擔任副檢察長、常務副檢察長。

報導表示，這也意味中央政法委高層組建進入尾聲。20大閉幕後，原國安部長陳文清升任政治局委員、中央政法委書記，公安部長王小洪晉升為中央書記處書記，中央政法委秘書長陳一新擔任國安部長。

此外，曾任上海市長、湖北書記的最高檢黨組副書記應勇預料3月將接替張軍擔任最高檢檢察長，張軍則接替周強山任最高人民法院院長。

中共中央政法工作會議本月7至8日在北京召開，中共總書記習近平對政法工作作出指示，強調政法機關要堅持發揚鬥爭精神，奮力推進政法工作現代化，全力履行維護國家政治安全、確保社會大局穩定。（編輯：陳沛冰）1120109