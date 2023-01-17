中國新生兒數腰斬負面效應浮現 連奶粉業都叫苦

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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天公布2022年新出生人口連續第6年下降減至956萬人，相比2016年的1883萬人幾乎腰斬，奶粉業者紛紛叫苦並說，去年不僅市場銷量與價格持續探底，業績更是明顯下滑。

中國媒體第一財經今天報導，中國連續的新出生人口下滑導致奶粉市場總量不斷萎縮，評估新出生人口變化對市場影響的遲延效應，未來兩年嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

報導說，近5年來，中國嬰幼兒配方奶粉市場持續下滑，主要就是受新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年新出生人口數量1883萬人，此後逐年下滑，到2021年已跌至1062萬人，2022年更不到千萬。

獨立乳業分析師宋亮說，2022年新出生人口的持續下滑意料之中，分析中國的奶粉消費，1、2段和3段奶粉（12月以上）各佔一半，因此對奶粉市場的影響將在未來2年逐漸浮現，屆時奶粉業又要面臨新的壓力。

奶粉業者表示，2023年隨著疫情變化，消費市場有望逐步回暖，乳業的市場總量會比2022年可能會更好些，但是對於嬰兒配方奶粉而言，市場總量仍陷入瓶頸期。

中國國家統計局今天公布，2022年底全國人口14億1175萬人，較前年底減少85萬人，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人只有6.77，更創1949年以來最低。

國家統計局長康義表示，2022年全年出生人口956萬人不到千萬，人口出生率為每千人6.77，出生率是1949年以來最低；死亡人口1041萬，人口死亡率是每千人7.37，死亡率創1975年以來最高。

因死亡高於出生人口，2022年人口自然增長率是每千人負0.60，也是自大饑荒以來首次呈負成長。1960年則是每千人負4.57。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120117