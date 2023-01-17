更多編輯台推薦新聞：
北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國新生兒數腰斬負面效應浮現 連奶粉業都叫苦

2023/1/17 14:00（1/17 14:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國國家統計局今天公布2022年新出生人口連續第6年下降減至956萬人，相比2016年的1883萬人幾乎腰斬，奶粉業者紛紛叫苦並說，去年不僅市場銷量與價格持續探底，業績更是明顯下滑。

中國媒體第一財經今天報導，中國連續的新出生人口下滑導致奶粉市場總量不斷萎縮，評估新出生人口變化對市場影響的遲延效應，未來兩年嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

報導說，近5年來，中國嬰幼兒配方奶粉市場持續下滑，主要就是受新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年新出生人口數量1883萬人，此後逐年下滑，到2021年已跌至1062萬人，2022年更不到千萬。

獨立乳業分析師宋亮說，2022年新出生人口的持續下滑意料之中，分析中國的奶粉消費，1、2段和3段奶粉（12月以上）各佔一半，因此對奶粉市場的影響將在未來2年逐漸浮現，屆時奶粉業又要面臨新的壓力。

奶粉業者表示，2023年隨著疫情變化，消費市場有望逐步回暖，乳業的市場總量會比2022年可能會更好些，但是對於嬰兒配方奶粉而言，市場總量仍陷入瓶頸期。

中國國家統計局今天公布，2022年底全國人口14億1175萬人，較前年底減少85萬人，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人只有6.77，更創1949年以來最低。

國家統計局長康義表示，2022年全年出生人口956萬人不到千萬，人口出生率為每千人6.77，出生率是1949年以來最低；死亡人口1041萬，人口死亡率是每千人7.37，死亡率創1975年以來最高。

因死亡高於出生人口，2022年人口自然增長率是每千人負0.60，也是自大饑荒以來首次呈負成長。1960年則是每千人負4.57。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120117

#中國
#國家統計局長
#康義
康義
中國官員：防控轉入新階段 經濟一定整體好轉2022年中國經濟成長率3% 官方目標近腰斬
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族