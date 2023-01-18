更多編輯台推薦新聞：
世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照
生活

世界唯一玻璃媽祖廟、80公尺長金龍橋 盤點全台特色廟宇走春拍美照

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2大電信合併案通過 新三雄時代肉搏戰可能開打
首頁 / 兩岸
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/300
首頁 / 兩岸

每日新增感染人數下降 上海稱本輪疫情高峰已過

2023/1/18 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）上海市疫情防控工作領導小組辦公室表示，本輪COVID-19疫情感染高峰過去了，近期每日新增感染人數持續保持下降趨勢。

澎湃新聞17日報導，上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布，疫情在去年12月中旬快速發展，單日新增感染人數於12月下旬達到峰值後呈現明顯下降趨勢。

上海市近期每日新增感染人數持續保持下降趨勢，各醫療機構發燒門診、120急救出車量、急診就診量均為持續下降，相關指標基本恢復到往常水平。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室指出，上海市度過本輪疫情感染高峰，社區傳播強度明顯下降，疫情走勢趨穩向好，處於較低流行水平。

目前疫情防控進入新階段，上海市老齡化程度高、老年人口基數大，保健康、防重症任務依然繁重，必須持續優化分級診療體系，不斷完善重症救治工作機制。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室強調，必須加強中西醫結合，統籌做好病毒感染和各類基礎疾病治療，全力提升治癒率、降低病亡率，最大程度保護人民生命安全和身體健康，更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1120118

#上海市
#COVID-19
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
香港增3793例COVID-19確診 創近期單日新低