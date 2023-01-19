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北京出版審查升級 日本作者被要求認同「一個中國」

2023/1/19 10:23（1/19 10:48 更新）
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日本神戶大學漢學學者揭露，有中國出版社編輯要求在中國發表作品的日本作者須認同中共和「一個中國」。（圖取自twitter.com/rongtangjushi）
日本神戶大學漢學學者揭露，有中國出版社編輯要求在中國發表作品的日本作者須認同中共和「一個中國」。（圖取自twitter.com/rongtangjushi）
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（中央社台北19日電）日本神戶大學漢學學者揭露，有中國出版社編輯要求在中國發表作品的日本作者必須認同中共和「一個中國」。有評論指，顯見中國對外國出版品審查，從內容升級到對作者個人思想審查。

一位號為「蓉堂居士」的日本漢學者16日在推特（Twitter）發文，指中國某著名出版公司傳來一則令人驚訝的訊息，並附上截圖，這家中國出版商表示，「作者是否認同中國共產黨對新中國的領導，以及認同一個中國，或者說不反對上述問題。請作者微信答覆，截圖給我即可。」

「蓉堂居士」說，涉及的作品是一首日本人寫的「中國詩」，詩中寄情山水，並沒有涉及對中共的批評、也未涉及新疆、台灣等敏感議題。

推文另透露已拒絕了中國出版社方面的政治要求，並認為中國出版商要求外國作家簽署「政治保證書」的做法目前僅處於「內部操作」階段，但坦言感到中國媒體言論界正在形成一種不良氣氛，且僅僅因為本身是日本人，約5年前就開始被一些中國出版社拒絕刊發作品。

據美國「自由亞洲電台」18日的報導，現代中國研究學者、日本東京大學教授阿古智子（Tomoko Ako）表示，身邊的學者朋友也有類似遭遇。她認為中國在極權政治下，正在走向封閉和文化荒漠化。

旅居日本的資深媒體人、作家賈葭受訪表示，中國對海外文化、出版物的審查已從審查內容到對作者進行思想審查，這意味著審查進一步升級。

賈葭說，像這樣的情況出現絲毫不意外，對出版業的審查越來越嚴，過去只是審作品的內容，如今要審作者的思想，相比過去只審內容又嚴了一步，開始針對人而不是只是針對這本書。

報導指出，中國當局對海外出版物的政治審查愈加嚴厲。很多海外作家主動或被動選擇向中國審查制度低頭。美國哈佛已故教授傅高義（Ezra Vogel）在中國出版「鄧小平傳記」時，刪減了「八九學運」期間的一些細節。

去年9月，英文政治寓言小說「1984」原版書籍在中國銷售時，書中部分內容遭塗抹或撕頁。該事件被稱為「1984」中國現實版。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120119

#中國
#出版審查
#日本
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