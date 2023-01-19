不滿資方 香港國泰空服員1/19起按章工作

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（中央社記者張謙香港19日電）香港國泰航空公司剛脫離3年COVID-19疫情困境，在準備恢復正常營運載客航班之際，卻要面對勞資糾紛，公司的空中服務員工會今天起發起按章工作。

空服員工會由於不滿資方沒有回應工作安排混亂及人手短缺等問題，今天起發起成員按章工作。

工會表示，曾就相關問題與資方討論過，但雙方一直沒有達成共識，因此決定發起按章工作。

但工會提醒成員，航班安全是首要原則，不能因按章工作而受影響；國泰方面則強調，農曆新年在即，公司會保證航班服務運作如常。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在港爆發3年來，各行各業受衝擊，其中國泰對外客機一度長時間中斷，以致公司陷入財政危機，需要政府注資解困。

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在疫情影響下，國泰大批空服員因此失業，最近香港恢復對外接觸，社會走向復常，國泰也大幅度增加對外航班，但工會方面批評人手不足，加大員工工作壓力。

按章工作指的是，員工以不多於其勞動契約所規定的職責範圍，在完全依從安全指引之類的守則、不作任何變通的條件下工作，達到減慢工作進度、降低生產率等令雇主有所損失途徑以表達不滿的目的。（編輯：李雅雯）1120119