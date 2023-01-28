北京故宮要蓋分院 預計2025年落成

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（中央社台北28日電）中國官媒央視新聞今天報導，籌備近10年之久的故宮博物院北院區日前破土動工，分院院址位於北京西北郊的海淀區西北旺鎮西玉河村，與故宮相距30公里，預計2025年建院百週年落成啟用。

故宮博物院黨委書記、副院長都海江表示，分院選址西玉河村因這裡曾是清代的窯址，更是紫禁城磚、瓦、琉璃等構件的原材料生產地，並與海淀區的三山五園相輝映。

故宮北院占地11.56公頃，總建築面積10.2萬平方公 尺。整體建築南面臨水、北面疊山，金頂建築形成一條軸線，作為整個建築體的中樞，輔以紅牆黃瓦的故宮元素。

故宮北院區擬建成文物展示中心、文物修復中心、文物展廳、文物周轉庫房以及宮廷園藝中心，並設立國際文物修復平台和非物質文化遺產工作室。

都海江表示，過去很多文物因展環境與各方面條件的限制無法在故宮亮相，必須闢建現代的博物館展示收藏的逾180萬件文物。

他說，北京故宮的建築本身就是文物，而宮殿不同於博物館，很多空間並不適合作為展廳，以至於相當多的文物難以呈現在民眾眼前。

都海江指出，目前北京故宮已開放總體面積的75%，而故宮北院落成後，可騰出故宮內被辦公和文物儲存佔用的古建空間。新博物館建成後，規劃12個展廳，展廳面積約3萬5000平方公尺。

他說，很多文物對溫度、濕度、光照等條件要求較高，需要防蟲、防蛀、防氧化，甚至需要放置在特殊氣體內，新建的故宮北院也可提供更好的保存環境。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1120128