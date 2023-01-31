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疫困3年 香港國泰航空致力重振業務

2023/1/31 10:11
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（中央社記者張謙香港31日電）隨著香港走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟民生逐漸復常，香港國泰航空公司也正在努力重振業務，以協助香港恢復國際航空樞紐地位。

國泰是香港的主要航空公司，過去3年在疫情衝擊下，由於缺少客源，以致虧蝕嚴重，需要政府注資度過難關。

隨著港府大幅放寬防疫限制，來港的海外及大陸旅客逐漸增加，國泰正努力重振業務。國泰航空新任行政總裁林紹波昨天向媒體說，公司的目標是到了2月底，往返香港和大陸的航班倍增至每週200班，以吸引大陸旅客經港轉機，重新鞏固香港的樞紐地位。

據指出，今年1月，國泰航空的運力只有疫情前的4成，最新評估要達到年底恢復至7成的目標，且相信問題不大。

綜合媒體的報導，林紹波表示，比起某些城市，香港放寬防疫限制、對外開放的時間稍遲，但國泰正在努力追趕，公司方面有信心很快會趕及其他城市。

他說，未來幾個月，國泰航空會集中精神，加強運力。

他指出，國泰航空超過1/3的客源是大陸轉機客，為了重振香港轉機樞紐優勢，公司目標是到了2月底，由目前每週往來大陸的120個航班增至200班、連接大陸14個城市。

林紹波並說，去年約有500名國泰機師離職，幾乎是每5人就有1人離去，國泰近日已開始向被解僱的機師招手，希望吸引他們回港工作。

他透露，國泰航空去年計畫招聘8000人，至今已招聘了2000人。

在財政方面，國泰航空近日發出盈利預警，預料去年全年蝕約港幣64億至70億元（新台幣245億至268億元），多於前年的55億元。（編輯：周慧盈）1120131

#香港國泰航空公司
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