報告：2022中國百城房價7成處於疲軟狀態

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（中央社台北31日電）中國房市近年持續不振，去年更是COVID-19疫情爆發3年來最冷的一年，報告顯示，在全國100個城市中，70個城市房價年增率等於或小於5%，意味著百城中有7成房價疲軟。

陸媒澎湃新聞報導，房市研究機構上海易居房地產研究院今天發布「2022年中國百城房價報告」表示，2022年的房市為疫情3年中最冷的一年。

易居房地產研究院從統計的100個城市新建商品住宅成交均價年增漲幅數據發現，其中有70個城市房價漲幅 等於或小於5%，這意味著百城中有7成房價疲軟。

報告說，這類城市是今年、尤其是今年第一季房貸利率下調機率最大的城市，而觀察本月底各城市情況可以看出，一些城市實際上已經積極針對房貸利率做了調整，包括鄭州直接下降50個基點，房貸利率最低為3.8%；天津3.9%、廈門3.8%、珠海3.7%的利率也開始出現。

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報告說，這說明各城市的思路高度一致，也就是第一季、甚至2月前都會主動下調房貸利率，此類城市均為二線城市或重點城市，利率調整政策對省內其他城市具啟發意義。

從城市能級來看，一線城市房價年增率保持了正增長，二線城市中太原、瀋陽、石家莊、哈爾濱、昆明、烏魯木齊、南寧、武漢、海口和貴陽的房價總體疲軟；三、四線城市中，香河、柳州、三亞、日照、承德、溫州、中山、張家口和贛州的房價總體疲弱。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120131