業者：中國房企壓力山大 2023堪稱償債年

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（中央社台北6日電）儘管中國當局祭利多救房市，不過業者預估，2023年仍是中國房企的「償債年」，債務到期的緊迫依舊壓力山大，並說2022年中國房企融資總量比2021年減少近4成，反映房市依舊低迷。

據中國澎湃新聞1月23日報導，標榜不動產領域的數位化服務平台克而瑞信息集團指出，2023年仍是中國房企的「償債年」，債務到期和違約的壓力依舊非常沉重。

克而瑞說，預料2023年前3季中國房企將迎來一波大規模償債潮，到期債券總規模達人民幣（下同）5528億元（約新台幣2兆4408億元），將比去年增加6%，其中境內債券到期2805億元，境外債券到期2724億元。

克而瑞表示，償債壓力主要集中在第1季，到期債券規模達到2225億元，其中1月共有40筆債券到期，剔除已提前贖回的部分仍約有916億元，預估比前一季驟增476%。

新浪財經5日引述中國媒體21世紀經濟報導與財聯社消息指出，由於房企陸續披露2022年業績預告，預測恐怕房企虧損的比例更超過去年，因此虧損近百億的上市房企，應該不只陽光城而已。

報導說，福建陽光集團旗下子公司陽光城受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境等因素影響，現階段流動性陷入吃緊，未能按期足額償付債券「21陽城01」的回售本金，以及2021年1月22日至2023年1月21日期間的利息。

陽光城發行的債券「21陽城01」總額達10億元，票面年利率6.9%，債券期限5年，起息日為2021年1月22日，這並非陽光城首次違約，去年3月16日，陽光城發行的債券也曾如此。

據陽光城發布預測去年的業績報告，初估歸屬於上市公司股東的淨虧損介於80至110億元，2021年同期虧損69億5000萬元；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨虧損則是91億元至121億元。

報導說，當前發布債務違約的中國房企巨賈另包括掛牌上市的榮盛發展，同樣因宏觀經濟環境、行業環境及融資環境等因素影響，公司流動性出現階段性吃緊，未能按期足額兌付債券「20榮盛地產MTN001」的應付本息。

另據榮盛發展發布的報告，預計2022年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損190億至250億元。

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融信中國上月26日公告，一筆總計約4億3100萬的美元債到期，目前尚未支付。融信中國另指出，2022年融信中國的銷售額累計約578億7300萬元，同比暴跌62.8%。

金融數據和信息數據提供商萬得資訊指出，截至2月1日，A股當中已有逾60家房企發布2022年業績預告或業績快報，預計淨利同比出現下滑的房企超過56家，虧損房企達40家，佔比近67%。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120206