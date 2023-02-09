香港網上情詐騙嚴重 63歲港男損失4599萬元

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（中央社記者張謙香港特稿）香港網上情緣騙案近幾年日趨嚴重，最新又有一名63歲男子受騙，損失港幣1200萬元（約合新台幣4599萬元）。

警方9日向媒體公布，事主上週六（4日）報案表示，早前在網上交友平台認識一名女子，其後發展為網上情侶，對方聲稱自己為虛擬貨幣投資專家，遊說事主投資。

也許在情感影響下，自去年12月至今年1月，事主向16個銀行帳戶轉了約1200萬元，其後未能取回資產，懷疑受騙，於是報警求助。

近幾年來，香港詐騙問題日趨嚴重，行騙方式主要是電話詐騙和網上情緣。

所謂的網上情緣，是騙徒在社交平台認識受害人後建立起戀人關係，繼而以不同藉口騙取金錢，比如說自己患病，又或遊說對方投資，更有人因為主動送上裸照而被威脅，但過程中受害人與騙徒從未見過面，只在網上「暗生情愫」。

根據官方公布，2019年，本地有594宗網上情緣騙案，涉及金額超過2億元，每名受害人平均損失37萬元；2020年，類似騙案增至905宗，上升52%。

2021年，網上情緣騙案攀升至1659宗，總損失金額近6億元；去年頭10個月，警方接獲1309宗網上情緣騙案，損失金額為5.8億元。

在去年的騙案中，一名50多歲公司女董事被「假情侶」以投資加密貨幣為由騙走1500萬元。

對於香港近幾年持續發生網上情緣騙案，而且受害人中不少是公司女性高層，曾有媒體刊登分析指出，單身女性所以較容易受騙，是因為過去30年，本地未婚單身女性比率大幅上升近50%，男性則只上升12.4% 。

以2020年計算，在香港740萬人口中，15歲或以上從未結婚的女性約有100萬；每1000名女性中，只有約800名男性可作結婚對象。

但香港也有不少男性到中國大陸結婚，以致香港女性找到伴侶的機會又有所降低。

此外，1991年，香港只有約6000宗離婚，近年卻上升至3萬宗，而且每年都在增加。

女多男少，加上離婚率增加，以及本地女性大都遲婚，令女性「尋愛」大軍居高不下。

早前有媒體引述滙豐銀行公布，香港女性主管已占37.7%；女性主管收入豐厚，一般給人女強人的感覺，她們也許不缺錢，卻可能因為缺少伴侶而感到空虛寂寞，在這種情況下，無論男或女，都較容易誤墜情騙之網。（編輯：周慧盈）1120209