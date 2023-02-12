胡鑫宇事件定調後 1894個網路帳號遭處置

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中共中央網信辦今天通報，藉由胡鑫宇事件在中國各大網路平台造謠傳謠、惡意營銷炒作的「違法違規」帳號有1894個，經清查整治後已被「處置」。

根據中共中央網信辦通報，被清查的中國網路平台包括抖音、騰訊、新浪微博、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書等。

通報指出，這些違法違規帳號的發布內容，包括對胡鑫宇案「編造離奇失蹤原因」、「杜撰」事件調查進展情況、「假冒」事件相關人員身分，以及「無底線蹭炒」事件熱點。

這項通報提到，一些「不法分子」在網上「無底線編造謠言，干擾輿論走向」，不但挑戰了社會基本道德底線，也違反了相關法律法規要求。對於此類信息和帳號，網信部門「絕不姑息縱容，將持續予以打擊」。

15歲的江西省鉛山縣高一學生胡鑫宇，2022年10月14日在校內失蹤100餘天後，遺體1月28日在學校附近的糧庫尋獲，死因引發中國社會普遍質疑。但江西省政府日前召開記者會，定調胡鑫宇是「自縊死亡」，官方並指將對「造謠」者展開究責。（編輯：邱國強）1120212