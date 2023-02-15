上海第三機場11月動工 落腳江蘇南通

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）研議多時的「上海第三機場」將於11月正式動工，落腳江蘇南通，總投資達人民幣500億元。然而新機場距離浦東、虹橋將近100公里，3座機場之間的交通規劃將成為一大考驗。

江蘇南通新建機場的計劃在COVID-19疫情爆發前已有規劃，由於這座新機場在2019年發布的「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」中，被定位為「上海國際航空樞紐的重要組成部分」，因此外界一般稱其為「上海第三機場」。

綜合第一財經、觀點網報導，上海市市場監督管理局宣布上海機場集團有限公司（上海機場）與南通城市建設集團有限公司（南通城建）將共同新設企業，負責「一個民用機場」的建設，以及後續投資及營運工作。

據公告，這間新設企業的股份，上海機場占51%、南通城建占49%，意味未來由上海機場方主導。

雖然公告中並未提及機場的名字，然而據知情人士透露，「這座機場就是正在等待國家發改委批復建設的南通新機場（上海第三機場）。」

報導指出，上海第三機場總投資金額預計高達人民幣500億元（約新台幣2200億元），占地面積67萬平方公尺，比虹橋機場大16萬平方公尺。機場飛行區等級達4F，與上海浦東機場、北京首都機場同等級。機場預計於11月動工，工期4到5年，預計2026年或2027年完工。

根據規劃，未來第三機場將與上海虹橋、浦東兩大機場，以及鐵路串聯，形成全新的交通樞紐。

但報導提到，新機場距離上海虹橋及浦東兩場距離均接近100公里，未來若要真正成為上海國際航空樞紐的重要部分，3個機場之間的交通網絡規劃相當重要。

此外，目前長三角地區已有7個千萬級機場，分別為上海浦東、上海虹橋、杭州蕭山、南京祿口、寧波櫟社、溫州龍灣和合肥新橋。而江蘇省的機場密度在中國名列前茅，共有9個百萬級民航機場。

未來上海第三機場開始營運後，如何在不和其它機場衝突的情形之下，相互合作發揮運輸功能，將是另一個重要課題。（編輯：楊昇儒）1120215