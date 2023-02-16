中國全國兩會開放報名 採訪以綜合方式進行

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國全國人大、政協「兩會」即將在北京登場，人大、政協辦公廳今天說，歡迎中外記者屆時採訪，而會議採訪將綜合採用多種方式進行。

外界關注今年兩會是否會有所管制、延續閉環，或是以COVID-19疫情前的方式進行，並視此為中國對外開放的訊號之一。

新華社今天報導，第14屆全國人民代表大會第一次會議和14屆政協全國委員會第一次會議將分別於3月5日、4日在北京揭幕。

全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳表示，歡迎中外記者屆時參加採訪。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報導提供服務。

報導說，會議採訪將綜合採用多種方式進行，包括現場採訪、網路視訊採訪、書面採訪等，「歡迎在京中外記者參加」。

報導也指，歡迎境外記者透過網路視訊、書面等方式進行採訪。

報導也提供14屆全國人大一次會議新聞中心網頁地址為：http://www.npc.gov.cn；全國政協14屆一次會議新聞中心網頁地址為：http://www.cppcc.gov.cn，並指上述網址屆時會公布會議日程、議程、相關資料等。

報導指出，要採訪兩會的記者要提出申請，報名截止日為下週三（22日）。（編輯：周慧盈）1120216