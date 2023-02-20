中國5G大廠中興通訊傳裁員 與華為同被歐美制裁

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（中央社台北20日電）中國通訊設備巨賈中興通訊驚傳裁員，包括無線研究院及終端等多個部門的員工都被砍，中國媒體報導，這家與華為同被歐美制裁的5G設備大廠，後續擬再裁更多冗餘。

據中國科創板日報今天報導，中興通訊啟動的這波裁員，涵蓋無線研究院、終端等多個部門及每個業務線都有人被裁，但比例不同。據員工表示，有多個部門的裁員比例在10%到20%之間。

據多個知情人士透露，不少員工年前就被通知，需於2月底之前辦妥離職手續。

報導指出，往年中興通訊較少裁員，「2022年因各種因素」，少見員工自願優離，加上這幾年大舉招聘應屆畢業生，人員本來就冗餘，於是管理階層決定縮編裁員，「後續可能還會繼續（人事）優化」。

此前中興通訊也曾傳數次裁員，包括2012與2013年受產業不景氣拖累而開鍘，尤其2013年的精簡員額幅度達2成。

後因美國商務部認定這家中企違反美國制裁伊朗的規定，2016年3月宣布禁止美國企業對中興通訊出口零組件，於是這家5G設備大廠的供應鏈遭重創，2017年元月初大裁3000人。

2018年中興通訊又傳人事精簡，以致在港股掛牌的股價一度急挫8%，當時業績遜色的手機部門第一個被開刀。

此外，中興通訊與中國另個通訊設備巨賈華為都是被歐美國家嚴禁的對象。

像是中興通訊曾因違法向伊朗與北韓傳授美國技術於2017年認罪，繳付罰款8億9200萬美元（約新台幣271億元）並獲緩刑5年，美國德州聯邦地方法官金凱德（Ed Kinkeade）去年3月裁定緩刑結束。

回顧中興通訊遭判緩刑期間，美國聯邦傳播委員會（FCC）曾於2021年3月依「安全可信通訊網路法」（Secure and Trusted Communications Networks Act），認定華為與中興通訊等5家中企威脅美國國安。

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但美國針對中興通訊的疑慮並未因緩刑告終而消弭，去年11月，美國聯邦傳播委員會（FCC）宣布，禁止進口或銷售被認定具有「不可接受的國家安全風險」的通訊設備，當中就包括華為和中興通訊的產品。

於此同時，美國、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭組成的情報共享網路「五眼聯盟」（Five Eyes），皆以顧及國安為由，嚴禁5G無線網路使用華為與中興通訊的設備。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120220