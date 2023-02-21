賀建奎：計畫在港展開罕見遺傳病基因治療研究

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（中央社記者張謙香港21日電）曾因基因編輯寶寶案而入獄的中國大陸科學家賀建奎說，他來港後計畫展開罕見遺傳病的基因治療研究，強調相關研究會遵守倫理道德和國際的科學共識。

無線電視台今天在報導中播放了賀建奎的發言。據報導，他在北京會見記者時說，希望尋求與香港的大學及科研機構合作。

他說，2月初在網上向港方提交「高端人才通行證計畫」申請，一週後獲批。

賀建奎說，「我一直認為香港是一個自由、繁榮、包容及開放的城市，我看好香港的未來。我現在正與香港的大學、科研機構及公司聯繫，如果有決定合適的機會，我會考慮赴香港工作。」

他說，計劃展開罕見遺傳病的基因治療研究，尤其是目前正在研究的杜氏肌肉營養不良症。

他表示，目前沒有打算長期在港居留，到香港主要是探討合作及工作機會。

賀建奎多年前曾任職深圳南方科技大學副教授，2019年底，他因為非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

港府去年底為吸引海外人才而設立「高端人才通行證計畫」，主要吸引全球百強大學的人士來港，獲批者可獲發給2年的通行證來港發展，不設人數限額。

由於賀建奎有刑事紀錄，港府批准他來港引起爭議。有港府官員較早時表示，計畫的申請人毋須填寫刑事犯罪紀錄。（編輯：陳沛冰）1120221