新加坡外長會晤國台辦主任 重申支持兩岸和平發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）新加坡外交部長維文今天與中國國台辦主任宋濤會面；維文重申新加坡「一中政策」，且向來支持兩岸關係和平發展。學者分析，此舉表達東協對兩岸情勢的關切，星方盼和平解決分歧。

維文（Vivian Balakrishnan）19日至21日訪問北京。新加坡外交部發布新聞稿表示，維文今天與宋濤會面，宋濤在會中說明國台辦的首要事項，維文則重申新加坡「一中政策」，且一向支持兩岸關係和平發展。

維文也透過臉書發文表示，「新加坡作為兩岸雙方長期的好朋友，向來支持兩岸關係和平發展」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時分析，維文的談話顯示新加坡希望兩岸分歧能和平解決，也反映東協國家對當前兩岸情勢的關切。

近期台海緊張情勢升溫，去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京隨即加大對台軍事恫嚇作為報復手段，包括在台灣周邊實施大規模軍演，共機飛越台灣海峽中線也幾乎成常態。

莊嘉穎指出，今年已有美國官員訪台，美國眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也傳出可能訪問台灣。維文此次拜會宋濤應是希望了解中方態度，並盼中方冷靜處理。

另外，他分析，儘管中方將台灣定義為內部事務，但維文談話顯示新加坡認為兩岸情勢將對區域和平有更大的影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

值得注意的是，中國國務院台灣事務辦公室在宋濤會見維文的新聞稿提及，維文表示，星方將「繼續恪守一個中國原則，反對『台獨』，支持兩岸關係和平發展」。不過，星國外交部新聞稿的用字則是「一中政策」，且未列入「反對台獨」等字眼。

除了拜會宋濤，維文昨天也與中國新任外交部長秦剛會晤。星國外交部指出，兩人在會中針對近期區域及國際情勢交換意見；維文樂見中國有意持續深化與東協的互動往來，兩人也重申提倡區域和平、穩定及安全的重要性。（編輯：張芷瑄）1120221