基因編輯案主角賀建奎赴港簽證 港府取消

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（中央社記者張謙香港22日電）經過一天爭議後，港府昨晚宣布取消中國大陸科學家賀建奎的「高才通」來港簽證。

賀建奎曾因非法行醫罪在中國大陸被判刑。他昨天表示，已透過香港的「高端人才通行證計畫」（簡稱高才通）獲發給赴港發展的簽證，事件引起爭議。

港府發言人昨晚公布，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效。

賀建奎多年前任職深圳南方科技大學副教授，2018年，他對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力，但這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。

2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

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去年底，香港行政長官李家超在施政報告中公布多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年；這項計畫主要為吸引全球百強大學畢業生來港。

對於有刑事紀錄的賀建奎透過「高才通」計畫獲准來港，香港有輿論批評港府處理人才來港過程中有漏洞及粗疏，但也有評論指出，當局應該釐清刑事紀錄的輕重，不應該因為輕微的刑事紀錄就扼殺人才來港。（編輯：周慧盈）1120222