專家憂中國教育前景 因出生數減又人才外流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）美國自由亞洲電台（RFA）24日報導，中國出生人口低於院校招生人數的問題引發關注，有學者認為，中國教育體系面臨創新能力下降和人才流失等問題。

報導說，北京當局近期公布去年出生人口956萬，而根據中國教育部「2021年全國教育事業發展統計公報」，中國普通本科、職業本科與專科招生人數分別是444萬6000、4萬1400、552萬58000，合計1001萬3200。

這意味著中國出生人口實際上已經低於院校招生人數。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）人口問題學者易富賢指出，由於大學擴招，中國本來就已經面臨接受職業教育學生不足的問題，這就是中國製造業的危機。

他說，目前隨著大專院校也將面臨招生不足，勢必衝擊中國的創新能力。

據中國教育部、人社部、工信部之前聯合發布的「製造業人才發展規劃指南」，預計到2025年，中國10大製造業領域將出現近3000萬的人才缺口。

易富賢說，其實中國去年的實際出生人數僅800萬左右，比官方公布的更低，800萬約莫是印度的1/3，比奈及利亞還少，再過幾年可能還不如巴基斯坦，很多產業將招不到人。

此外，美國國會授權成立的美中經濟與安全評估委員會於24日召開「中國在教育和培訓下一代勞動力方面的挑戰和能力」聽證會。

與會的新加坡「博雅學院」（Yale-NUS College）人類學學者郝立特（Zachary M. Howlett）關注中國近期「潤學」興起的現象。潤學取於英文run諧音，意指討論離開中國、移民他國的方法與消息。

博雅學院由新加坡出資，並由耶魯大學與新加坡國立大學合作，在國大校園內開設海外第1所掛有耶魯名號的學院。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，從美國的角度來看，儘管中國的黨國體制會運用更強力或更意識形態化的方式維持合法性，中國領導層也會煽動民族主義甚至武力犯台，但是中國更多受過教育的人正尋求移居海外。

他說，越來越多受過教育的中國青年人正放眼海外並著眼於他們的未來，大多數的中國留學生過去紛紛海歸，如今潤學蔚為風尚，中國將面臨人才日益流失的困境，而外流的人才將湧入對高技能移民友好的國家。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120225