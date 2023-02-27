中國知名經濟學家厲以寧逝世

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（中央社台北27日電）北京大學晚間宣布，中國知名經濟學家、昔日曾教導國務院總理李克強的北大光華管理學院名譽院長厲以寧，今晚7時31分在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。

厲以寧是中國最早提出「股份制」改革理論的學者之一。曾提出中國經濟發展「非均衡理論」，並對中國經濟轉型進行理論探討，使他在1980年代的改革開放初期即聲名大噪，在中國政壇及學界有了「厲股份」的外號。

由於這些主張在中國改革開放時期屬於先進觀念，使產權模糊的國有企業、集體企業獲得股份制改造，被認為對中國經濟的改革與發展產生深遠影響。此後，厲以寧還主持了中國「證券法」及「證券投資基金法」的起草工作，間接促成了上海、深圳證券交易所的誕生。

根據北京大學官網晚間公告，厲以寧除具有中共黨員身分外，還曾任中國「民主黨派」中國民主同盟副主席。並曾擔任中國全國人大財經委員會副主任、全國政協經濟委員會副主任，也曾獲得中國官方頒發的「改革先鋒」獎章。

北大並以「經濟體制改革的積極倡導者、著名經濟學家、傑出的教育家」、「全校師生沉痛悼念」等語形容厲以寧，校方並已他成立治喪工作組。

此外，由於厲以寧長期任教，因此其學生不乏成為中共黨政高官者。除李克強外，包括前中國國家副主席李源潮、中國國務院發展研究中心黨組書記陸昊等人，也是厲以寧的學生。（編輯：邱國強）1120227