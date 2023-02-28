兩會期間入京快遞需二次安檢 無人機等航空器禁飛

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）今年中國全國「兩會」將於3月初陸續登場，北京公安局發布公告，3月1日至14日間行政區域內禁止使用無人機等「低慢小」航空器；國家郵政局則要求所有進京快遞需要2次安檢。

今年中國全國「兩會」中的全國政協會議將先於3月4日開幕，全國人大會議則於3月5日開幕。由於這次的會議中將誕生新一屆的執政團隊，因此格外受到關注。

在會議之前，中國官方持續加強社會管控，除日前重申民眾於兩會期間上訪屬於違法行為之外，近日陸續發布多項安保規範。

據北京市公安局發布的「關於加強2023年全國兩會期間，北京地區低慢小航空器管理工作的通告」，要求自3月1日起至14日期間，在北京市行政區域內，禁止單位、組織和個人利用無人機、穿越機等「低慢小」航空器進行各類未經審批的飛行活動和施放氣球活動。

公告稱，「低慢小」航空器是指飛行高度低、飛行速度慢、雷達反射面積小的航空器具。各單位與個人應配合相關部門要求，對涉及「低慢小」航空器人員、器具資訊進行登記管理。

除了飛行器，快遞物流的管控也在兩會期間升級。

根據中國國家郵政局發布的公告，從2月25日開始至兩會閉幕，所有「進京郵件快遞」均要實行投遞前的二次安檢，未經過二次安檢者不得安排投遞。

公告更進一步強調，北京、天津、河北、山西、內蒙古、山東、遼寧等地的各級郵政管理局要加強資訊互通和協調聯動，構築「環京寄遞安全護城河防線」。（編輯：周慧盈）1120228