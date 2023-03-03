更多編輯台推薦新聞：
供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」
國際

供學生洗盤換餐約40年 日本佛心老闆復出重開「井上的餃子」

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道
首頁 / 兩岸

香港尖沙咀工地大樓火災 2人不適送醫

2023/3/3 12:07（3/3 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地2日深夜起火（如圖），消防員通宵灌救，大火3日晨被撲滅，有兩人感到不適送醫治療。（消防處社交平台貼圖）中央社記者張謙香港傳真 112年3月3日
香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地2日深夜起火（如圖），消防員通宵灌救，大火3日晨被撲滅，有兩人感到不適送醫治療。（消防處社交平台貼圖）中央社記者張謙香港傳真 112年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港3日電）位於香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地昨天深夜起火，消防人員通宵灌救於今早撲滅，有兩人感到不適送醫治療。

這個工地位於尖沙咀中間道的遊客區，附近大廈林立，包括多家酒店，以及電影喜歡取景的場地重慶大廈。起火工地正在興建樓高48層的大樓。

昨晚11時許，這棟還沒完工的大廈某樓層起火並垂直蔓延，消防員隨即趕抵現場，延燒兩個多小時火勢曾加劇至四級火警，期間約250名消防及救護員在場。

消防處副消防總長姜世明今天表示，消防隊員疏散170人，雖然火苗曾竄向附近多幢大樓，但很快被撲滅，有兩人不適送院，其中一人稱受到驚嚇。

大火於今早8時左右被撲滅，起火原因仍待調查。

昨晚大火發生時，附近交通受阻，其中尖沙咀地鐵站關閉若干出口。（編輯：曹宇帆）1120303

香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地2日深夜起火，火苗竄向附近多幢大樓（如圖），幸好被消防員及時撲滅。（讀者供圖）中央社記者張謙香港傳真 112年3月3日
香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地2日深夜起火，火苗竄向附近多幢大樓（如圖），幸好被消防員及時撲滅。（讀者供圖）中央社記者張謙香港傳真 112年3月3日
#香港
#尖沙咀
#大樓火災
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族