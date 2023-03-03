香港尖沙咀工地大樓火災 2人不適送醫

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香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地2日深夜起火（如圖），消防員通宵灌救，大火3日晨被撲滅，有兩人感到不適送醫治療。（消防處社交平台貼圖）中央社記者張謙香港傳真 112年3月3日

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（中央社記者張謙香港3日電）位於香港九龍尖沙咀遊客區一處興建高樓的工地昨天深夜起火，消防人員通宵灌救於今早撲滅，有兩人感到不適送醫治療。

這個工地位於尖沙咀中間道的遊客區，附近大廈林立，包括多家酒店，以及電影喜歡取景的場地重慶大廈。起火工地正在興建樓高48層的大樓。

昨晚11時許，這棟還沒完工的大廈某樓層起火並垂直蔓延，消防員隨即趕抵現場，延燒兩個多小時火勢曾加劇至四級火警，期間約250名消防及救護員在場。

消防處副消防總長姜世明今天表示，消防隊員疏散170人，雖然火苗曾竄向附近多幢大樓，但很快被撲滅，有兩人不適送院，其中一人稱受到驚嚇。

大火於今早8時左右被撲滅，起火原因仍待調查。

昨晚大火發生時，附近交通受阻，其中尖沙咀地鐵站關閉若干出口。（編輯：曹宇帆）1120303