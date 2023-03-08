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專家：北京港澳辦是否脫離國務院系統仍未定

2023/3/8 09:51
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（中央社記者張謙香港8日電）中國全國人大會議昨天聽取國務院機構改革方案，當中並未提及港澳事務辦公室脫離國務院系統，但專家分析，港澳辦架構是否變革仍不明確，還無法斷言會不會更動。

香港媒體日前曾報導，港澳辦有可能脫離國務院系統，升格為直屬中央的中共中央港澳辦公室，如同中共中央台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室為「一套人馬，兩塊招牌」。

但國務院方面昨天在全國人大代表會議上說明國務院機構改革方案時，並未提及港澳辦的去向。

明報今天在報導中引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，目前未能斷言港澳辦的從屬架構不會調整。

他說，如果港澳辦架構採用「一個單位，兩個牌子」，即如同國台辦同時隸屬中共中央及國務院，港澳辦在國務院下的架構將不會改變，而是另外再納入黨中央系統，由於屬黨的事務，自然不會在人大會議討論。

至於何時會有消息，他說要等待黨公布。

劉兆佳又說，如果港澳辦最終確實納入黨系統，將進一步顯示黨中央是港澳政策的最高制定者和監督者，黨中央能更有效調配政府與黨內資源處理港澳工作。

但他指出，即使港澳辦改變架構，但政策方向不會大變，因為大方針早已確定，而且港澳政策都是由黨中央決定。

另外，報導透露，港澳辦主任夏寶龍將續任中央港澳工作領導小組常務副組長。（編輯：曹宇帆）1120308

#國台辦
#劉兆佳
#中共中央港澳辦公室
劉兆佳
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