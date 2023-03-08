習近平喊話 官媒呼應：否定民營經濟不符黨方針

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（中央社台北8日電）中共總書記習近平6日表態「始終把民營企業和民營企業家當作自己人」後，官媒人民網今天發文說，任何否定民營經濟言論都是錯誤的，不符合黨的大政方針，對各種雜音「不要聽更不要信」。

這篇以「讓民營企業和民營企業家吃下安心丸」為題的文章說，習近平「擲地有聲的話語」，釋放出鼓勵支持民營經濟發展的「強烈信號」，讓廣大民營企業和民營企業家「吃下安心丸、安心謀發展」。

文章指出，支持民營企業發展是中共中央的一貫方針。無論從歷史還是現實來看，民營經濟都是中國經濟制度的內在要素，是推進供給側結構性改革、推動高品質發展、建設現代化經濟體系的重要主體，是中共長期執政、團結帶領全國人民實現「兩個一百年」奮鬥目標和「中華民族偉大復興中國夢」的重要力量。

這篇文章強調，任何否定、懷疑、動搖民營經濟的言論和觀點都是錯誤的，「不符合黨的大政方針，不符合經濟運行規律，不符合現實發展需要」。在這一點上，要「頭腦特別清醒、立場十分堅定」，對各種雜音、噪音「不要聽更不要信」。

文章說，在「奮進新征程」上，中國民營經濟「只能壯大、不能弱化」。各地區、各部門要在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。

這篇文章提到，只要堅持基本經濟制度，落實好「黨和國家方針政策」，中國民營經濟就一定能夠實現更大發展。

文章指出，當前中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。嚴峻複雜的形勢和高品質發展的需要，對民營經濟發展提出了更高要求。

這篇文章強調，民營企業要踐行新發展理念，轉變發展方式、調整產業結構、轉換成長動力，堅守主業、做強實業，自覺走高品質發展路子，在推進科技自立自強和科技成果轉化中發揮更大作用，為構建新發展格局、推動高質量發展作出更大貢獻。

文章提到，民營企業家要「增強家國情懷」，自覺踐行「以人民為中心」的發展思想，增強「先富帶後富」、「促進共同富裕」的責任感和使命感，讓企業發展成果更公平惠及全體員工，做「愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典範」。

習近平6日下午參加全國政協會議民建、工商聯界別聯組會時說，「我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導」。要從制度和法律上把「對國企民企平等對待」的要求落實下來。

他還提到，為民營企業和民營企業家「排憂解難，讓他們放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展」；要引導民營企業和民營企業家正確理解「兩個毫不動搖」、「兩個健康」的方針政策，「消除顧慮，放下包袱，大膽發展」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120308