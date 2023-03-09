因應流感 西安指必要時停市停課疫區封鎖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）曾因COVID-19疫情而封城的陝西省西安市印發流感大流行應急預案，指必要時會在流感疫情爆發和流行地區採取停工、停業、停市、停課，當流感進一步造成社區水平流行，會實施疫區封鎖。

西安市政府網站8日發布「西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知」，將流感大流行的應對過程劃分為3個階段，即應對準備階段、應急響應階段、恢復評估階段。

應急響應階段會由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。Ⅳ級和Ⅲ級響應主要是將新型流感病毒遏制在有限範圍內或延緩傳播，Ⅱ級和Ⅰ級響應主要是減輕流感大流行對公眾健康和經濟社會發展造成的危害。

在應急響應階段，Ⅱ級響應可適時採取「臨時社會面管控」措施，必要時在疫情爆發和流行地區依法採取停工、停業、停市、停課，限制或停止使用有關公共場所，限制或禁止人群聚集活動及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施。

在Ｉ級響應期間，「根據流感大流行在我市的波及範圍及嚴重程度，實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施。依法制定旅遊限制措施，加強流動人口管理，勸阻群眾非必要的出行」。

預案中稱，根據實際情況，將由市應急指揮部辦公室組織、聯絡相關領域的專家組成專家諮詢組，各級各類醫療、疾病預防控制、院前急救、衛生監督、採供血、出入境檢驗檢疫等專業技術機構，結合各自專業特點，在市應急指揮部的統一指揮下，開展流感大流行防控工作。

根據「西安發布」的消息，「防控中將加強統一領導，聯防聯控；依法防控，科學應對，充分發揮專家作用，運用先進科學技術，提高防控水平；預防為主，常備不懈。及時、主動引導社會輿論，維護社會穩定」。

西安市政府官網顯示，這份預案編制目的為「加強對流感大流行的應對準備，指導和規範流感大流行的應急處置等工作，最大程度減少流感大流行對公眾健康與生命安全造成的危害，保障經濟可持續發展，維護社會穩定」，發布機構為西安市人民政府辦公廳。

西安市在COVID-19疫情期間一度封城32天，曾發生醫院以防疫為由拒收孕婦及心臟病患而導致流產及死亡事件。

在中國社群平台微博，有網友不太贊成停工停產，「沒必要停工停產，生病就看醫生」、「所以該不該停課停業呢？整個城市不運轉太可怕」、「負責的態度是好的，但過度防控就是造成恐慌了，尊重科學才是對的」。

不過，有網友指出，「西安這一波已經相當嚴重了，各醫院人滿為患，主要是孩子」。

上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋日前預測，這波流感高峰恐持續1個多月，建議近期暫緩出行。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120309