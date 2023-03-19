更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輕症免隔離明上路 確診可否聚餐？怎麼請假？0+N新制QA一次看
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平
首頁 / 兩岸

政協章程修改 增堅持中共全面領導與兩個維護

2023/3/19 13:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國政協章程修正案日前通過，總綱增加「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」內容，並將政協機制形容為「實踐全過程人民民主的重要形式」。

中國全國政協14屆一次會議11日通過「中國人民政治協商會議章程修正案」，昨晚正式發布全文。官媒新華社並發布全國政協辦公廳負責人的相關答問。

政協章程修正案在總綱中增寫了「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，為實現第二個百年奮鬥目標而團結奮鬥」等內容。

總綱還增寫了「堅持中國共產黨的全面領導，增強『四個意識』、堅定『四個自信』、做到『兩個維護』」。

中共總書記習近平提出「全過程人民民主」，政協章程修正案本次亦將總綱原本提到人民政協是中國「政治生活中發揚社會主義民主的重要形式」改為「政治生活中發揚社會主義民主、實踐全過程人民民主的重要形式」。

全國政協辦公廳負責人解釋，堅持中國共產黨的全面領導是政協必須恪守的根本政治原則；充實「兩個維護」等相關內容，反映了參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士的共同意願，進一步打牢共同思想政治基礎。

章程總綱在形容各民主黨派時，也增寫「是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨，是中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事」。

「四個意識」是指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120319

#中國共產黨
#全國政協辦公廳
#習近平
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀