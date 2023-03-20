中共發布報告批美國民主 自誇追求自由與人權

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中國外交部繼上月20日發布「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告後，時隔一個月又發布負評美國民主的報告。（中新社）

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（中央社台北20日電）中國外交部繼上月20日發布「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告後，時隔一個月今天又發布負評美國民主的報告，並誇稱自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中共一貫追求的價值。

這份篇幅達萬餘字的「2022年美國民主情況」報告指出，美國自身問題成堆仍居高臨下，指手畫腳，充當民主教師爺，編造和渲染「民主對抗威權」虛假敘事。

報告說，圍繞美國的私利，在全世界劃分「民主和非民主陣營」，張羅舉辦第2屆「領導人民主峰會」，向各國盤點和分派「民主兌現承諾」。

報告指出，這些做法無論是打著「道義」的花言巧語，還是操著利益的掩飾手段，都隱藏不住將民主政治化、工具化，推行集團政治、服務維霸目標的真實意圖。

中國從來不提俄羅斯揮軍入侵烏克蘭發動戰爭，卻藉由這份檢視美國民主的報告指出，「烏克蘭危機」爆發後美國從中漁利，在軍工、能源等領域大發戰爭橫財，還把向烏克蘭提供武器描述為「民主對抗威權」。

對於美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台宣揚自由民主，報告說，裴洛西所作所為絕不是捍衛維護民主，而是侵犯中國主權與領土。

報告指出，世界上不存在適用於一切國家的政治制度模式，各國也都有適合各自國情的獨特模式的民主，一個國家是不是民主，應由這個國家的人民來評判，不應由少數自以為是的國家來指手畫腳。

報告最後強調，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中共一貫追求的價值，中國堅持和發展全過程人民民主，把人民當家作主落實於治國理政。

報告說，中國願就民主問題同各國加強交流互鑑，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，推動國際關係民主化，為人類進步事業作出新的更大貢獻。

先前中美因偵察氣球而陷入緊張，中國外交部於2月20日發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，隨後又於22日批判美國總統拜登「說一套做一套」、國務卿布林肯（Antony Blinken）「口出狂言、顛倒黑白」。

當時美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）23日在推特發文指出，中國發布的美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120320