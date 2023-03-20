中國為穩房市預期 3月LPR按兵不動

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（中央社台北20日電）中國3月一年期及五年期LPR（貸款市場報價利率）連續7個月走穩，分析指原因包括實體經濟信貸需求回暖以及房市呈現明顯企穩復甦態勢等，因此調整房貸利率基準必要性不大。

香港經濟日報網今天報導，中國3月一年期及五年期LPR分別維持3.65%及4.30%不變，連續7個月走穩，符合市場預期。

報導引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，此次LPR報價保持不變有多個原因，包括實體經濟信貸需求回暖。

他說，中國1、2月國內信貸超預期，居民貸款逐步回暖，企業中長期貸款保持強勁，居民和企業信心正恢復中，帶動信貸需求回暖，反映出目前信貸市場利率處於合理區間。

此外，近年來為因應宏觀經濟下行壓力，銀行金融部門持續為實體經濟讓利，企業貸款利率創統計紀錄以來最低，加上金融市場波動，部分銀行淨息差持續收窄，部分銀行部門下調「加點」意願不足。

另一方面，中國房市呈現企穩復甦態勢，從目前各地調控情況來看，絕大多數城市房貸首付比例下限已達全國底線，部分城市房貸利率進入「3時代」；同時，近期數據顯示，房市呈現明顯企穩復甦態勢，調整房貸利率基準必要性不大。

LPR（Loan Prime Rate）是指金融機構對其最優質客戶執行的貸款利率。

據人民網，中國人民銀行（央行）2019年8月改革完善LPR形成機制，新的LPR報價方式改為按照公開市場操作利率加點形成。作為深化利率市場化改革的重要一步，LPR已逐漸替代貸款基準利率成為貸款利率定價的「錨」，每月定期發布。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1120320